Стрелок из Гамбурга сдался полиции

Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции. Он вышел из машины, выпустил ребенка и не оказывал сопротивления, пишут немецкие СМИ.

«Ситуация с заложниками исчерпана. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчину задержали сотрудники экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал», - сообщило управление полиции Гамбурга.

Вечером в субботу, 4 ноября, в аэропорт Гамбурга проник вооруженный мужчина за рулем автомобиля. У него было огнестрельное оружие, и он дважды выстрелил из него в воздух.