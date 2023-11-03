В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

Как сообщает haqqın.az, заседания началось без участия Аваза Зейналлы, которого накануне выставили из зала суда за чересчур эмоциональное поведение. Однако против этого возражали родственники подсудимого.

Адвокат Рашад Алиев также попросил вернуть его подзащитного в зал суда.

Далее судья Али Мамедов прокомментировал участие бывшего главы компании Baku Steel Company Расима Мамедова, находящегося в настоящее время в тюрьме, был доставлен в суд без наручников. На предыдущем заседании Зейналлы выражал недовольство по этому поводу.

«Расим Мамедов является свидетелем по этому уголовному делу, его обвинили в другом преступлении. Поэтому и наручников на нем не было», — объяснил судья.

Адвокат Рашад Алиев подал ходатайство и заявил, что не хочет, чтобы адвокаты Зейналлы участвовали в процессе, так как сам подсудимый отсутствует.

Судья попросил привести Зейналлы в зал суда только для того, чтобы узнать его решение по поводу адвокатов. Подсудимый, однако, вновь вышел из себя, назвав судью и прокурора «инквизиторами». При этом он согласился с предложением Алиева.

Решением суда деятельность адвокатов в рамках уголовного дела прекращена. Следующее судебное разбирательство состоится 24 ноября без участия Зейналлы и его адвокатов.