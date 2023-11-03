Глава МИД Литвы против мира с Россией: Наши дети будут проклинать нас...

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался против мирного соглашения России и Украины. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

По его мнению, для Москвы мирное соглашение с Киевом будет означать лишь время для перевооружения. «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них», - заявил глава Ландсбергис.