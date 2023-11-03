Зеленский приглашает Трампа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность за 24 минуты объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, неоднократно заявлявшему, что он способен остановить войну в Украине за 24 часа, почему это невозможно.

В интервью американскому телеканалу NBC украинский лидер отметил, что действующий президент США Джо Байден посетил Украину и понял некоторые вещи, которые, по словам Зеленского, "можно понять, только находясь здесь".

"Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, то мне понадобится 24 минуты – не больше – чтобы объяснить, что он не сможет разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир из-за Путина. Если только он (Трамп) не собирается передать нашу землю этому ужасному человеку, Путину", – заявил Зеленский.

Комментируя недавние заявления о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией, украинский лидер подчеркнул, что не готов начать этот диалог с президентом России Владимиром Путиным.