Сегодня второе золото Азербайджану принес Зелим Коцоев. В весовой категории до 100 кг он победил соперников из Великобритании, Хорватии, Испании, России, а в финале одержал блестящую досрочную победу над грузином Ильей Суламанидзе.

25-летний Коцоев впервые в своей карьере стал чемпионом Европы среди взрослых. Ранее он четыре раза становился бронзовым призером. Также на его счету две бронзы взрослых чемпионатов мира.

Напомним, вчера золото выиграл другой наш дзюдоист – Хидаят Гейдаров. Для него это была третья победа на Евро.

Таким образом, второй день подряд во Франции будет звучать гимн Азербайджана в честь победы наших дзюдоистов.

В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место, уступив только Франции. А если брать только мужской турнир, то тут мы на 1-м месте!