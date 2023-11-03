И Зелим Коцоев стал чемпионом Европы! Второе золото Азербайджана на Евро во Франции; фото
Во французском Монпелье завершился чемпионат Европы по дзюдо.
Сегодня второе золото Азербайджану принес Зелим Коцоев. В весовой категории до 100 кг он победил соперников из Великобритании, Хорватии, Испании, России, а в финале одержал блестящую досрочную победу над грузином Ильей Суламанидзе.
25-летний Коцоев впервые в своей карьере стал чемпионом Европы среди взрослых. Ранее он четыре раза становился бронзовым призером. Также на его счету две бронзы взрослых чемпионатов мира.
Напомним, вчера золото выиграл другой наш дзюдоист – Хидаят Гейдаров. Для него это была третья победа на Евро.
Таким образом, второй день подряд во Франции будет звучать гимн Азербайджана в честь победы наших дзюдоистов.
В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место, уступив только Франции. А если брать только мужской турнир, то тут мы на 1-м месте!