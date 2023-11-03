США опасаются союза России и Ливии

В США боятся военного союза Россия и Ливии, пишет Bloomberg. Агентство утверждает, что страны намерены заключить соглашение об обороне, которое может привести к созданию российской военно-морской базы на побережье Средиземного моря.

Военная инфраструктура поможет Москве закрепиться на «южном пороге» Европы и «бросит новый вызов» США и их европейским союзникам, говорится в материале.

По словам бывшего специального посланника США в Ливии, эта угроза воспринимается администрацией США «очень серьезно». «Если у России там появятся порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом», - говорится в статье.