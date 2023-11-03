Самолет Lufthansa вместо Токио приземлился в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мюнхен - Токио, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной стало внезапное ухудшение состояния пассажира, находящегося на борту.

Самолет Airbus A350 приземлился в Бакинском аэропорту в 19:29 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь, и было принято решение поместить его в одну из клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Токио в 21:02.