Махир Эмрели выходит на замену и спасает «Динамо» от поражения ФОТО, ВИДЕО
Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой пятый гол в составе загребского «Динамо» в нынешнем сезоне.
Сегодня «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Хорватии играло в гостях с «Вараждином». Махир вышел на поле на 75-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 0:1.
Азербайджанский форвард забил на 4-й добавленной минуте и спас «Динамо» от поражения. Махиру удалось головой замкнуть навес в штрафную.
«Динамо» имеет 23 очка и занимает 3-е место, отставая от лидирующих «Риеки» и «Хайдука» на 4 очка. Но загребцы провели на один матч меньше соперников.