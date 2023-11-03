Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой пятый гол в составе загребского «Динамо» в нынешнем сезоне.

Сегодня «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Хорватии играло в гостях с «Вараждином». Махир вышел на поле на 75-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 0:1.

Азербайджанский форвард забил на 4-й добавленной минуте и спас «Динамо» от поражения. Махиру удалось головой замкнуть навес в штрафную.