Исламская солидарность - вещь хорошая, но ее на хлеб не намажешь

Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az

Верховный религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время выступления перед тегеранскими студентами призвал все мусульманские страны разорвать экономические и политические связи с Израилем.

«Правительства исламских стран должны настаивать на немедленном прекращении преступлений и взрывов, которые сионистский режим совершает в секторе Газа, - заявил рахбар. - Они должны заблокировать сионистскому режиму пути экспорта нефти и продуктов питания. Они, исламские государства, не должны осуществлять экономическое сотрудничество с сионистским режимом».

Напомним, что еще раньше с призывом к странам ОПЕК ввести против Израиля нефтяное эмбарго обратился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Однако источники в ОПЕК сообщили Reuters, что картель довольно холодно отнесся к призыву Ирана. К тому же Израиль в основном покрывает внутренний спрос на нефть за счет стран, не входящих в ОПЕК.

По данным S&P Global Commodities at Sea, примерно половина объемов израильского импорта приходится на казахстанскую нефть CPC Blend, экспортируемую через Новороссийск на Черном море, и Azeri Light, поставляемую из Азербайджана через средиземноморский порт Джейхан в Турции.

Танкер Seaviolet с одним миллионом баррелей азербайджанской нефти недавно зашел в израильский порт Эйлат

Хотя Азербайджан и Казахстан не являются членами ОПЕК, они представлены в формате ОПЕК+, очередное заседание которого пройдет в Вене 26 ноября.

Ранее Израиль также получал часть своей нефти из полуавтономного иракского региона Курдистан. Правда, потом все иракские потоки через Джейхан были приостановлены из-за продолжающейся юридической тяжбы между Анкарой, Багдадом и Эрбилем.

Другими источниками нефти для Израиля являются члены ОПЕК Габон и Нигерия, а также Бразилия и Египет.

Помимо нефти, Израиль также импортирует ежесуточно около 50 тысяч баррелей нефтепродуктов в основном из Индии и США.

По мнению аналитиков, любые объемы, потерянные из-за возможного исламского эмбарго, Израиль, скорее всего, легко возместит за счет других поставщиков.

Однако, призывая мусульманские страны ввести против Израиля не только нефтяное эмбарго, но и более широкие экономические санкции, а также полностью разорвать с Тель-Авивом все связи, Иран параллельно пытается усилить свое влияние в качестве ведущей державы Ближнего Востока. И в этом плане особое давление Тегерана направлено на Анкару.

Глава МИД Турции Хакан Фидан на приеме у президента Ирана Ибрагима Раиси

Вопрос введения антиизраильских санкций в последние дни – одна из самых обсуждаемых тем на треке Тегеран - Анкара. В частности, вчера после переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом глава МИД ИРИ Абдоллахиан заявил, что все исламские страны, включая Турцию, должны ввести торговое эмбарго против России и Израиля.

Однако Турция явно не спешит откликаться на призывы Ирана, хотя и занимает в отношении Израиля подчеркнуто жесткую позицию. И старается не переходить от риторики к конкретным шагам, даже несмотря на требования отдельных групп турецкой оппозиции немедленно остановить транспортировку нефти в Израиль из порта Джейхан и прекратить всякое экономическое партнерство, к которым, к слову, присоединилась и Партия националистического движения Турции, являющаяся союзником правительства.

Хакки Угур, глава Иранского исследовательского центра (IRAM), находящегося в Стамбуле, заявил в интервью турецкой службе «Голоса Америки», что если военные операции Израиля в секторе Газа расширятся, а потери среди палестинского мирного населения возрастут, то Анкара, возможно, будет вынуждена ввести экономическое эмбарго против Израиля.

Митинги в поддержку Палестины охватили крупные турецкие города

По словам эксперта, до сих пор всякий раз, когда разгорался израильско-палестинский конфликт, правительство Эрдогана занимало жесткую антиизраильскую политическую позицию и даже разрывало с Тель-Авивом дипломатические отношения. Однако экономические и торговые отношения между двумя странами неизменно продолжались.

По словам Хакки Угура, нынешняя ситуация отличается от всех предыдущих. Растущие жертвы среди мирного палестинского населения в Газе могут поставить правящую партию (Партия справедливости и развития – ред.) перед фактом растущего общественного давления.

В то же время Мехмет Коч, другой турецкий эксперт по Ирану, заявил, что, призывая к бойкоту «сионистского образования», Тегеран, у которого вообще нет отношений с Израилем, по сути, ничего не теряет. Тогда как торговый оборот Турции с Израилем исчисляется в миллиардах долларах. Помимо этого, Коч не ожидает, что арабские страны откликнутся на антиизраильские призывы Ирана.

Турецкий эксперт-иранист Мехмет Коч

«Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет считают, что за нападением ХАМАС на Израиль стоит Иран, а потому они не хотят проводить какую-либо общую политику против Израиля под политическим влиянием Ирана», - сказал он.

Впрочем, пока Турция еще только раздумывает относительно введения экономического бойкота против еврейского государства, Израиль уже готов приостановить импорт турецких продуктов питания. Из-за жесткой риторики властей Турции крупные израильские сети супермаркетов уже сняли с прилавков все турецкие товары.

По мнению экспертов, дальнейший рост напряженности в отношениях с Израилем может нанести экономике Турции ощутимый вред. За последние 20 лет товарооборот между двумя странами увеличился с 1,4 до 9 миллиардов долларов.

На сегодняшний день Израиль является одним из ведущих в мире импортеров турецкой продукции и ежегодно закупает в этой стране товаров на 4-5 миллиардов долларов.