Исламская солидарность - вещь хорошая, но ее на хлеб не намажешь

Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:14

Верховный религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время выступления перед тегеранскими студентами призвал все мусульманские страны разорвать экономические и политические связи с Израилем.

«Правительства исламских стран должны настаивать на немедленном прекращении преступлений и взрывов, которые сионистский режим совершает в секторе Газа, - заявил рахбар. - Они должны заблокировать сионистскому режиму пути экспорта нефти и продуктов питания. Они, исламские государства, не должны осуществлять экономическое сотрудничество с сионистским режимом». Напомним, что еще раньше с призывом к странам ОПЕК ввести против Израиля нефтяное эмбарго обратился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Однако источники в ОПЕК сообщили Reuters, что картель довольно холодно отнесся к призыву Ирана. К тому же Израиль в основном покрывает внутренний спрос на нефть за счет стран, не входящих в ОПЕК. По данным S&P Global Commodities at Sea, примерно половина объемов израильского импорта приходится на казахстанскую нефть CPC Blend, экспортируемую через Новороссийск на Черном море, и Azeri Light, поставляемую из Азербайджана через средиземноморский порт Джейхан в Турции.

Хотя Азербайджан и Казахстан не являются членами ОПЕК, они представлены в формате ОПЕК+, очередное заседание которого пройдет в Вене 26 ноября. Ранее Израиль также получал часть своей нефти из полуавтономного иракского региона Курдистан. Правда, потом все иракские потоки через Джейхан были приостановлены из-за продолжающейся юридической тяжбы между Анкарой, Багдадом и Эрбилем. Другими источниками нефти для Израиля являются члены ОПЕК Габон и Нигерия, а также Бразилия и Египет.

Помимо нефти, Израиль также импортирует ежесуточно около 50 тысяч баррелей нефтепродуктов в основном из Индии и США. По мнению аналитиков, любые объемы, потерянные из-за возможного исламского эмбарго, Израиль, скорее всего, легко возместит за счет других поставщиков. Однако, призывая мусульманские страны ввести против Израиля не только нефтяное эмбарго, но и более широкие экономические санкции, а также полностью разорвать с Тель-Авивом все связи, Иран параллельно пытается усилить свое влияние в качестве ведущей державы Ближнего Востока. И в этом плане особое давление Тегерана направлено на Анкару.

Вопрос введения антиизраильских санкций в последние дни – одна из самых обсуждаемых тем на треке Тегеран - Анкара. В частности, вчера после переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом глава МИД ИРИ Абдоллахиан заявил, что все исламские страны, включая Турцию, должны ввести торговое эмбарго против России и Израиля. Однако Турция явно не спешит откликаться на призывы Ирана, хотя и занимает в отношении Израиля подчеркнуто жесткую позицию. И старается не переходить от риторики к конкретным шагам, даже несмотря на требования отдельных групп турецкой оппозиции немедленно остановить транспортировку нефти в Израиль из порта Джейхан и прекратить всякое экономическое партнерство, к которым, к слову, присоединилась и Партия националистического движения Турции, являющаяся союзником правительства. Хакки Угур, глава Иранского исследовательского центра (IRAM), находящегося в Стамбуле, заявил в интервью турецкой службе «Голоса Америки», что если военные операции Израиля в секторе Газа расширятся, а потери среди палестинского мирного населения возрастут, то Анкара, возможно, будет вынуждена ввести экономическое эмбарго против Израиля.

По словам эксперта, до сих пор всякий раз, когда разгорался израильско-палестинский конфликт, правительство Эрдогана занимало жесткую антиизраильскую политическую позицию и даже разрывало с Тель-Авивом дипломатические отношения. Однако экономические и торговые отношения между двумя странами неизменно продолжались. По словам Хакки Угура, нынешняя ситуация отличается от всех предыдущих. Растущие жертвы среди мирного палестинского населения в Газе могут поставить правящую партию (Партия справедливости и развития – ред.) перед фактом растущего общественного давления. В то же время Мехмет Коч, другой турецкий эксперт по Ирану, заявил, что, призывая к бойкоту «сионистского образования», Тегеран, у которого вообще нет отношений с Израилем, по сути, ничего не теряет. Тогда как торговый оборот Турции с Израилем исчисляется в миллиардах долларах. Помимо этого, Коч не ожидает, что арабские страны откликнутся на антиизраильские призывы Ирана.