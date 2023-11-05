Трамп уверенно опережает Байдена

За год до выборов президента США в 2024 году Джо Байден отстает от Дональда Трампа в пяти из шести важнейших штатах. Избиратели демонстрируют сомнения в возрасте Байдена и недовольство тем, как он справляется с экономикой и рядом других вопросов.

Байден проигрывает Трампу с разницей от 3 до 10% среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем. Байден опережает Трампа только в Висконсине на 2%.

Избиратели предпочли Трампа Байдену в вопросах иммиграции на 12%, национальной безопасности на 12% и израильско-палестинского конфликта на 11%.

58% поддерживают предоставление большей экономической и военной помощи Украине, что соответствует политике Байдена.

Избиратели в возрасте до 30 лет поддерживают Байдена более чем на 1%, его преимущество среди испаноязычных избирателей снизилось до однозначных цифр, а его преимущество в городских районах в 2 раза меньше, чем у Трампа в сельских регионах.

Хотя женщины все еще предпочитают Байдена, мужчины предпочитают Трампа с вдвое большим отрывом, что перечеркивает гендерное преимущество, которое способствовало многим победам демократов за последние годы.

Темнокожие избиратели (долгое время – оплот демократов и Байдена) сейчас регистрируют в этих штатах 22% поддержки Трампа, что является невиданным уровнем в президентской политике для республиканцев в настоящее время.

Подавляющее большинство респондентов (71%) считают, что Байден «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом – это мнение разделяют все демографические и географические группы, включая 54% сторонников самого господина Байдена.

Лишь 19% поклонников Трампа, которому 77 лет, считают его слишком старым, и 39% электората в целом.

62% заявили, что Байдену не хватает «остроты ума», чтобы быть эффективным.

Избиратели с разницей 59% против 37% заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является наибольшим разрывом среди всех вопросов.

Избиратели до 30 лет – группа, активно голосовавшая за Байдена в 2020 году – заявили, что они больше доверяют Трампу в вопросах экономики с чрезвычайным отрывом в 28%.