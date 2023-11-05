В Багдаде, где проходит встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководством Ирака, протестующие против визита Блинкена жители полностью окружили Зеленую зону (правительственный квартал) по периметру.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Ирак обратился к тем, кто угрожает американским военным.

«Очень важно послать четкий сигнал всем, кто может попытаться воспользоваться конфликтом в Газе, чтобы угрожать нашему личному составу здесь (в Ираке) или где-либо еще в регионе.

Не делайте этого. Я очень четко дал понять, что нападения, угрозы, исходящие от боевиков, которые связаны с Ираном, абсолютно неприемлемы, и мы предпримем все необходимые шаги для защиты наших людей. Мы не стремимся к конфликту с Ираном...» - сказал Блинкен после встречи с премьером страны Ас-Судани.

Между тем официальный телеграм-канал «Хезболлы» сообщает об обстреле американской базы в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии.