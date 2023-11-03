Мощный взрыв в Донецке ВИДЕО
Очевидцы сообщают о мощном взрыве в посёлке Седово Донецкой области Украины на границе с Ростовской областью России.
November 5, 2023
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Очевидцы сообщают о мощном взрыве в посёлке Седово Донецкой области Украины на границе с Ростовской областью России.
November 5, 2023
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