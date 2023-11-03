Что грозит искавшим евреев в Махачкале?

Российские правоохранители задержали 201 человека, причастного к противоправным действиям в аэропорту города Махачкала, сообщила пресс-служба МВД России.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», - приводит пресс-служба комментарий начальника ведомства Сергея Бачурина.

Также, по его словам, правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

«За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях привлечено 107 граждан, ещё 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга.

В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток», - говорится в сообщении.

Напомним, что массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов.