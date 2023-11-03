Ашурбейли просит Азербайджан признать его государство

Джейхун Наджафов, собкор 00:37

Экс-генеральный директор государственного концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли, российский миллиардер, промышленник, общественный деятель и лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, обратился правительству Азербайджана с просьбой признать создаваемое им уникальное космическое государство Асгардия (в скандинавской мифологии «Асгардом» назывался небесный город, населенный богами).

«Мы намерены обратиться за признанием ко всем странам-членам ООН и надеемся, что Азербайджан станет первой страной признавшей Асгардию, - сказал в интервью haqqin.az Ашурбейли, недавно гостивший в Баку. - У нас уже есть почти миллионное население, свой гимн, Конституция, 150-местный парламент, депутаты которого представляют 49 стран, Кабинет министров, Верховный суд, есть собственные цифровые деньги – криптовалюта solar и другие атрибуты государства. В данный момент ведутся переговоры о передаче под юридическую территорию Асгардии небольшого участка в Антарктиде. Но пока территорий нашего государства считается космический корабль на околоземной орбите «Асгардия-1», запущенный в 2017 году с космодрома Уоллопс (США). По словам собеседника haqqin.az, одна из главных целей создания «космической нации» — это поиск возможностей выживания на Земле, на которой человечество подвержено рискам ядерных войн, природных и техногенных катаклизмов. «Мы должны создать условия для продолжения во Вселенной человеческого рода, - считает Ашурбейли. - И для этого необходимо обеспечить рождение в космосе первого землянина. Соответственно предстоит решить задачи по обеспечению космического корабля искусственной гравитацией, поскольку иначе невозможно обеспечить нормальное развитие скелетно-мышечной системы ребенка, а также некоторые вопросы эмбрионального периода плода, его защиты от космической радиации и другие».

Игорь Ашурбейли рассказал о том, что в следующем году стартует второй спутник «Асгардия-2», и что его космическая программа рассчитана на 25 лет, из которых восемь уже прошли, и все оставшиеся проекты нужно реализовать в течении предстоящих восемнадцати лет. По словам Ашурбейли, в рамках этой космической программы уже проведен один изоляционный эксперимент, продолжавшийся восемь месяцев. «В ноябре 2023 года стартует второй изоляционный эксперимент в международном составе, который продлится год, - рассказал Игорь. – Он представляет собой отработку предварительных технологий будущего изоляционного эксперимента с супружескими парами. В 2025 году на Земле мы планируем провести с шестью супружескими парами изоляционный эксперимент по зачатию, вынашиванию и рождению ребенка в условиях приближенных к космосу. На следующем этапе - рождение ребенка на низкой околоземной орбите. Такое решение принято в связи с тем, чтобы, в случае форс-мажора, можно было в течение часа-двух вернуть на Землю экипаж и ребенка. Если второй этап завершиться успешно, то следующей стадией изоляционного эксперимента станет рождение ребенка уже на окололунной орбите. И только после этого можно будет говорить о полетах на дальние расстояния сроком от пятидесяти лет и больше. И каждый этап наших экспериментов будет ознаменовываться рождением ребенка». Ашурбейли рассказал, что предложил Азербайджанскому космическому агентству (Azərkosmos) совместно с Российским институтом медико-биологических проблем бесплатно участвовать в предстоящем годичном изоляционном эксперименте. По его словам, это прекрасный шанс принять участие в крупнейшем международном эксперименте, в котором задействованы космонавты, испытатели, инженеры, врачи, представители других специальностей. Тем не менее, согласие азербайджанской стороны пока не поступало.