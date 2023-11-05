МИД об ужасах минной угрозы

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что число жертв взрывов мин, заложенных армянами на азербайджанской территории, достигло 337.

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«Сегодня в результате взрыва мины пострадало азербайджанское гражданское лицо 1960 года рождения. Число жертв уже достигло 337. Эта трагедия является еще одним напоминанием о продолжающемся игнорировании ужасающего воздействия минной угрозы Армении против Азербайджана», - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате взрыва мины на неразминированной территории в направлении села Тяпякянд Тертерского района житель района Асиф Гусейнов получил травмы, ему ампутировали стопу правой ноги.