Европа становится опасной для евреев

Необычайно сильный всплеск антисемитизма наблюдается в настоящее время в Евросоюзе, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии (ЕК).

«Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает одни из самых мрачных времен в истории. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что наблюдается «возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Евросоюзе и во всем мире». «Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, (происходят) нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев. В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины», - указано в заявлении.

Евросоюз «самым решительным образом осуждает эти отвратительные действия». «Они идут против всего, за что выступает Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни.

Против модели общества, которое мы представляем: общества, основанного на равенстве, инклюзивности и полном уважении прав человека, - подчеркивает ЕК. - Еврей, мусульманин, христианин - никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности. ЕС полон решимости защищать благополучие всех своих сообществ, этнических, религиозных и других».

ЕК заявляет, что в сотрудничестве с государствами - членами ЕС продолжит усиливать меры безопасности в сообществе. «Наша общая ответственность как европейцев - противостоять ненависти во всех ее формах», - заключила Еврокомиссия.