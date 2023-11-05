Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:12

Появились новые сообщения о том, что фельдмаршал с пониженной социальной ответственностью Халифа Хафтар договорился с Россией о размещении в восточной Ливии российской военно-морской базы. Еще в сентябре о близкой договоренности писала TheWall Street Journal, нынче же тема оживилась. В этот раз новость появилась у Bloomberg. Многие обратили внимание, насколько интенсифицировались контакты Хафтара с российским руководством. Он встречался не только с министром обороны Сергеем Шойгу, но и с его заместителем Юнус-Беком Евкуровым, а во время визита в Москву в конце сентября был принят самим Путиным. Очевидно, что тема гуманитарной помощи, о которой говорилось в официальных отчетах, вряд ли была центральной в этих переговорах, а вот база в подбрюшье Европы – вполне.

Интересно, что намерение России получить базу в Ливии восходит еще к временам правления Каддафи. В январе 2009 года ливийские СМИ, ссылаясь на представителей российских властей писали, что якобы «политическое решение по этому вопросу принято». Отводили на реализацию несколько лет, но до дела так и не дошло, а потом и Каддафи не стало. Тема ожила в 2016 году. Хафтар тогда два раза ездил в Москву, и пошли разговоры, что за поставки оружия он расплатится с Россией разрешением создать военно-морскую базу. В январе 2017 года в ливийский Тобрук заходил авианосец «Адмирал Кузнецов», с борта которого Хафтар по видеосвязи пообщался с Сергеем Шойгу, и тогда многие решили: ну все, с базой порешали. Но нет. И вот очередной приступ разговоров о том, что вот-вот планы о российской военно-морской базе реализуются. В этой связи возникают три главных вопроса.