Фельдмаршал обещает русским базу горячая тема
Появились новые сообщения о том, что фельдмаршал с пониженной социальной ответственностью Халифа Хафтар договорился с Россией о размещении в восточной Ливии российской военно-морской базы. Еще в сентябре о близкой договоренности писала TheWall Street Journal, нынче же тема оживилась. В этот раз новость появилась у Bloomberg.
Многие обратили внимание, насколько интенсифицировались контакты Хафтара с российским руководством. Он встречался не только с министром обороны Сергеем Шойгу, но и с его заместителем Юнус-Беком Евкуровым, а во время визита в Москву в конце сентября был принят самим Путиным. Очевидно, что тема гуманитарной помощи, о которой говорилось в официальных отчетах, вряд ли была центральной в этих переговорах, а вот база в подбрюшье Европы – вполне.
Интересно, что намерение России получить базу в Ливии восходит еще к временам правления Каддафи. В январе 2009 года ливийские СМИ, ссылаясь на представителей российских властей писали, что якобы «политическое решение по этому вопросу принято». Отводили на реализацию несколько лет, но до дела так и не дошло, а потом и Каддафи не стало.
Тема ожила в 2016 году. Хафтар тогда два раза ездил в Москву, и пошли разговоры, что за поставки оружия он расплатится с Россией разрешением создать военно-морскую базу. В январе 2017 года в ливийский Тобрук заходил авианосец «Адмирал Кузнецов», с борта которого Хафтар по видеосвязи пообщался с Сергеем Шойгу, и тогда многие решили: ну все, с базой порешали. Но нет.
И вот очередной приступ разговоров о том, что вот-вот планы о российской военно-морской базе реализуются.
В этой связи возникают три главных вопроса.
Первый: с какой стати эти планы, не реализованные раньше, когда Россия была в более уверенном международном положении, а фельдмаршал Хафтар был помоложе и более перспективным, реализуются сейчас, когда Россия зажата нарастающими санкциями, выпилена из Европы, а разбитому близким к Анкаре правительством в Триполи Хафтару 79 лет и у него туманные перспективы?
Второй: где взять средства на капитальную модернизацию порта в Тобруке, которая потребует колоссальных вложений, в то время как не хватает средств на содержание базы в сирийском Тартусе?
Третий: где России взять тот военно-морской флот, который даст базе соответствующую загрузку и оправдает ее существование и содержание?
Хафтар играет свою игру. Указывая, что на западе Ливии есть две турецкие военно-морские базы в Хомсе и в Абу-Ситта, две авиационных базы в Эль-Ватыя и Митига, причем в Митига располагаются также американцы, в Мисрате базируются британцы и итальянцы, а французы на юге Ливии, он манипулирует российскими амбициями, предлагая Москве «уравновесить» противника. При том, что никаких возможностей уравновесить НАТО в этом регионе нет. Но почему бы не получить такое приятное финансирование, которое с высокой вероятностью уйдет в воду и позволит не отчитываться? Ну и, как водится, вооружение и поддержку российскими ЧВК.
То, что Россия норовит всюду демонстрировать свою силу, пыжась выше возможностей, является ее слабостью, которую научились эксплуатировать африканские и азиатские «партнеры» с низкой социальной ответственностью и высокой корыстью для себя. База в Ливии так и не появится, но Халифа Хафтар, как и всегда, без добычи не уйдет.