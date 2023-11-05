Китай и ОАЭ требуют созыв Совбеза ООН

Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили на понедельник закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции, посвященной переходу 1 ноября председательства в СБ ООН к Китаю, выразил уверенность в том, что СБ ООН в этом месяце проведет несколько заседаний по ближневосточному конфликту. Согласно распространенной на пресс-конференции предварительной программе Совбеза, открытое заседание по Ближнему Востоку также запланировано на 28 ноября.

Отметим, что в прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту.