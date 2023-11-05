Ага Гасымлы, собкор 02:33

По словам участников прошедшего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса, Азербайджан обладает всеми условиями для научно-технического, технологического и экономического прорыва посредством реализации своей национальной космической программы. «Думаю, отличная организация конгресса в Баку, где собралась элита космической сферы, мировые ученые, а также представители правительств, ведущих космических агентств, компаний и инвесторов, может стать новой вехой в стремительном развитии космического сектора Азербайджана, - сказал в беседе с haqqin.az профессор Института космических систем Штутгартского университета по астронавтике и космическим (IRS) Рейнхольд Эвальд - астронавт Европейского Космического Агентства в отставке (космонавт-исследователь в экипаже корабля «Союз ТМ-25») и член Исполнительного комитета Ассоциации исследователей космоса (The Association of Space Explorers).

По словам Эвальда, несмотря на то, что Азербайджан относительно недавно принял национальную космическую программу, его потенциал развития в этой отрасли огромен. «Современная космонавтика — это локомотив, который потянет за собой множество других сфер государства, - подчеркнул Рейнхольд Эвальд. - Прежде всего, исследования и освоение космоса дают мощный стимул развитию цифровых технологий, телекоммуникаций, разработке новых материалов, достижению самых современных медицинских технологий и совершенствованию транспортной инфраструктуры. Кроме того, развитие космонавтики — это отличные инвестиции. По исследованиям Европейского Космического Агентства, отдача на каждый евро, вложенный космическую отрасль, составляет три евро. Обратите внимание, с каким напором Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива инвестируют капиталы в космическую отрасль». По мнению Карлхайнца Рорвильда, руководителя германского холдинга Dorfner Group и директора Национального музея авиации и космонавтики имени Германа Оберта, для частных азербайджанских компаний наиболее перспективными инвестициями в космос являются небольшие спутники Земли. “Такие спутники при минимальных вложениях выполняют невероятную по масштабу работу и за очень короткое время приносят высокий доход, - отметил Рорвильд. - Рынок у малых спутников гигантский, за ними - большое будущее в космической сфере». Рорвильд убежден, что главное преимущество в освоении космоса — это огромные возможности моделирования в экономике.

«Вы получаете уникальные данные об изменениях, происходящих на Земле, - поясняет он. – Они позволяют оперативно реагировать на любые природные изменения. Вы не можете что-то изменить в космосе, находясь на Земле, но зато у вас есть возможность увидеть из космоса, что именно нужно изменить на Земле. И это большое преимущество, предоставляемое космической сферой. Именно поэтому весьма эффективно инвестировать в космос и развивать космический бизнес, поскольку в конечном счете эти вложения работают на людей. Информация, поступающая из космоса, может быть сверхценной для бизнес-структур и различных секторов государства - от энергетики и сельского хозяйства до служб по чрезвычайным ситуациям и регулированию транспортных потоков». Немецкий эксперт считает, что для Азербайджана целесообразно развивать космическую отрасль в корпорации с турецким космическим агентством. “Принцип «один народ два государства» может весьма эффективно работать и в совместном освоении и исследовании космоса, - считает Карлхайнц Рорвильд. - От тесного сотрудничества Азербайджана с Турцией и другими государствами в этой области, страна будет еще сильнее, чем сейчас. Другой важный сектор, где будет весьма полезны космические данные, связан с безопасностью людей. Ведь существующая система комических наблюдений позволяет прогнозировать наводнения, ураганы, лесные пожары и другие природные и стихийные катаклизмы. Словом, с точки зрения инвестиций и экономики, космонавтика позволяет смотреть далеко за горизонт и достигать фантастических результатов. Сейчас объем инвестиций в космическую сферу составляет 500 миллиардов долларов, но к 2040 году он возрастет до 1,5 триллиона».

Даниэль Галаррета, инженер Национального центра космических исследований Франции (CNES), сделал акцент на влиянии, оказываемым космическими исследованиями на развитие медицины. «Некоторые лекарства сложно производить в условиях гравитации, но очень легко синтезировать в космосе, - уточнил Галаррета. - Кроме того, спутниковая связь позволяет оказывать помощь людям на большом расстоянии, а врачи имеют возможность консультировать пациентов в любом уголке земли и в космосе. Что же касается технологий, то, к примеру, во Франции разработан совершен эхограф для обследования людей в космосе, не говоря уже о том, что многие космические инновации применяют также и на Земле. Из-за экстремальных условий на космических станциях ученые создают новые изобретения, которые могут быть весьма полезными населению Земли. В результате, знаний и технических приспособлений, переходящих от космической сферы в другие области, становятся все больше. В частности, именно из космической отрасли пришел такой прибор, как акселерометр, который встраивается в автомобильные регистраторы, а также используется в производстве компьютеров и смартфонов. Огнеупорные и другие устойчивые покрытия - так же из разряда трансферных технологий. Люди были бы поражены великим множеством вещей в повседневной жизни, которые первоначально предназначались для космических программ». По словам французского инженера, в ближайшем будущем спутниковый интернет полностью вытеснит оптико-волоконные кабели. «Космическая отрасль создает в жизни на Земле революционные преобразования, - утверждает директор физтехшколы аэрокосмических технологий (ФАКТ), декан факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ Сергей Негодяев.