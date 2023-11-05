Азербайджан и бизнес в космосе заметки на полях конгресса

Ага Гасымлы, собкор

По словам участников прошедшего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса, Азербайджан обладает всеми условиями для научно-технического, технологического и экономического прорыва посредством реализации своей национальной космической программы.

«Думаю, отличная организация конгресса в Баку, где собралась элита космической сферы, мировые ученые, а также представители правительств, ведущих космических агентств, компаний и инвесторов, может стать новой вехой в стремительном  развитии космического сектора Азербайджана, - сказал в беседе с haqqin.az профессор  Института космических систем Штутгартского университета по астронавтике и космическим (IRS)  Рейнхольд Эвальд - астронавт Европейского Космического Агентства в отставке (космонавт-исследователь в экипаже корабля «Союз ТМ-25») и член Исполнительного комитета Ассоциации исследователей космоса (The Association of Space Explorers).

Рейнхольд Эвальд

По словам Эвальда, несмотря на то, что Азербайджан относительно недавно принял национальную космическую программу, его потенциал развития в этой отрасли огромен.

«Современная космонавтика — это локомотив, который потянет за собой множество других сфер государства, - подчеркнул Рейнхольд Эвальд. -    Прежде всего, исследования и освоение космоса дают мощный стимул развитию цифровых технологий, телекоммуникаций, разработке новых материалов, достижению самых современных медицинских технологий и совершенствованию транспортной инфраструктуры. Кроме того, развитие космонавтики — это отличные инвестиции. По исследованиям Европейского Космического Агентства, отдача на каждый евро, вложенный космическую отрасль, составляет три евро. Обратите внимание, с каким напором Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива инвестируют капиталы в космическую отрасль».

По мнению Карлхайнца Рорвильда, руководителя германского холдинга Dorfner Group и директора Национального музея авиации и космонавтики имени Германа Оберта, для частных азербайджанских компаний наиболее перспективными инвестициями в космос являются небольшие спутники Земли.

“Такие спутники при минимальных вложениях выполняют невероятную по масштабу работу и за очень короткое время приносят высокий доход, - отметил Рорвильд. - Рынок у малых спутников гигантский, за ними - большое будущее в космической сфере».

Рорвильд убежден, что главное преимущество в освоении космоса — это огромные возможности моделирования в экономике.

Карлхайнц Рорвильд

«Вы получаете уникальные данные об изменениях, происходящих на Земле, - поясняет он. – Они позволяют оперативно реагировать на любые природные изменения. Вы не можете что-то изменить в космосе, находясь на Земле, но зато у вас есть возможность увидеть из космоса, что именно нужно изменить на Земле. И это большое преимущество, предоставляемое космической сферой. Именно поэтому весьма эффективно инвестировать в космос и развивать космический бизнес, поскольку в конечном счете эти вложения работают на людей. Информация, поступающая из космоса, может быть сверхценной для бизнес-структур и различных секторов государства - от энергетики и сельского хозяйства до служб по чрезвычайным ситуациям и регулированию транспортных потоков».

Немецкий эксперт считает, что для Азербайджана целесообразно развивать космическую отрасль в корпорации с турецким космическим агентством.

“Принцип «один народ два государства» может весьма эффективно работать и в совместном освоении и исследовании космоса, - считает Карлхайнц Рорвильд. - От тесного сотрудничества Азербайджана с Турцией и другими государствами в этой области, страна будет еще сильнее, чем сейчас. Другой важный сектор, где будет весьма полезны космические данные, связан с безопасностью людей. Ведь существующая система комических наблюдений позволяет прогнозировать наводнения, ураганы, лесные пожары и другие природные и стихийные катаклизмы. Словом, с точки зрения инвестиций и экономики, космонавтика позволяет смотреть далеко за горизонт и достигать фантастических результатов. Сейчас объем инвестиций в космическую сферу составляет 500 миллиардов долларов, но к 2040 году он возрастет до 1,5 триллиона».

Даниэль Галаррета

Даниэль Галаррета, инженер Национального центра космических исследований Франции (CNES), сделал акцент на влиянии, оказываемым космическими исследованиями на развитие медицины.

«Некоторые лекарства сложно производить в условиях гравитации, но очень легко синтезировать в космосе, - уточнил Галаррета. - Кроме того, спутниковая связь позволяет оказывать помощь людям на большом расстоянии, а врачи имеют возможность консультировать пациентов в любом уголке земли и в космосе. Что же касается технологий, то, к примеру, во Франции разработан совершен эхограф для обследования людей в космосе, не говоря уже о том, что многие космические инновации применяют также и на Земле. Из-за экстремальных условий на космических станциях ученые создают новые изобретения, которые могут быть весьма полезными населению Земли. В результате, знаний и технических приспособлений, переходящих от космической сферы в другие области, становятся все больше. В частности, именно из космической отрасли пришел такой прибор, как акселерометр, который встраивается в автомобильные регистраторы, а также используется в производстве компьютеров и смартфонов. Огнеупорные и другие устойчивые покрытия - так же из разряда трансферных технологий. Люди были бы поражены великим множеством вещей в повседневной жизни, которые первоначально предназначались для космических программ». 

По словам французского инженера, в ближайшем будущем  спутниковый интернет полностью вытеснит оптико-волоконные кабели.

«Космическая отрасль создает в жизни на Земле революционные преобразования, - утверждает директор физтехшколы аэрокосмических технологий (ФАКТ), декан факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ Сергей Негодяев.

Сергей Негодяев

Миллионы водителей в мире пользуются навигационной системой GPS ГЛОНАСС для прокладки оптимальных маршрутов, перевозки грузов и объезда заторов на дорогах. Всем очевидна экономическая выгода от развития телекоммуникационного направления в космическом сектора. Обратите внимание, всего десять лет назад начал развиваться беспилотный транспорт, а уже сегодня ведется успешная инсталляции полностью независимых от человека автономных систем передвижения. Начинается новая эра для грузоперевозок без участия человека, за которой последует перевозка пассажиров без водителя. В сельском хозяйстве наблюдения со спутников за экосистемой позволяет определить, где выгоднее сеять пшеницу, где кукурузу, а где есть зоны, в которых вообще не будет урожая. Это очень важно для предсказания рыночных цен, и данная технология необходима странам при планировании своей внешнеэкономической политики».

По мнению Негодяева, в сравнении с временами «холодной войны» военная составляющая космической сферы очень низка - всего 10 процентов.

“Человечество находится на такой стадии развития космических технологий, когда необходима совместная работы ученых и бизнесменов, - считает Негодяев. - Если раньше было вполне достаточно научно-технического обоснования того или иного проекта, то сейчас обойтись без экономического обоснования просто нельзя. Все, что ученые делают в космонавтике, требует больших инвестиций. А значит, нужно сразу рассчитывать тех, кому это нужно, и как это будет окупаться. Не случайно, одним из главных в ходе дискуссий на Международном астронавтическом конгрессе в Баку был вывод о том, что для продвижения космической отрасли необходимо расширять партнерство с бизнесом, у которого свое понимание и собственное видение.

По словам российского ученого, в данное время в космосе на различных высотах летают 6 тысяч спутников, включающих в себя 5.800 активных аппаратов. Помимо этого, 336 международных компаний уже заявили о своих планах запускать новые космические спутники.

«По нашим подсчетам, к 2030 году на орбите Земли будет больше 76 тысяч (!!) спутников, - сказал Сергей Негодяев. - Это хорошо с точки зрения освоения космоса, но создает серьезную проблему увеличения космического мусора, которым, по нашим данным, явлчются около 37.000 объектов различной величины, что, безусловно увеличивает риск столкновений с аппаратами, перемещающимися в космосе со скоростью 7,5 километров в секунду. В случае столкновений многочисленные обломки будут перемещаться с такой же скоростью, создавая опасность для других спутников. Очистка космоса от мусора – одна из наиболее актуальных тем современной космонавтики. Эти объекты необходимо либо уводить с орбиты и сжигать в атмосфере, либо перемещать на орбиты, на которых никто не летает».