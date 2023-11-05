Азербайджан и бизнес в космосе заметки на полях конгресса
По словам участников прошедшего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса, Азербайджан обладает всеми условиями для научно-технического, технологического и экономического прорыва посредством реализации своей национальной космической программы.
«Думаю, отличная организация конгресса в Баку, где собралась элита космической сферы, мировые ученые, а также представители правительств, ведущих космических агентств, компаний и инвесторов, может стать новой вехой в стремительном развитии космического сектора Азербайджана, - сказал в беседе с haqqin.az профессор Института космических систем Штутгартского университета по астронавтике и космическим (IRS) Рейнхольд Эвальд - астронавт Европейского Космического Агентства в отставке (космонавт-исследователь в экипаже корабля «Союз ТМ-25») и член Исполнительного комитета Ассоциации исследователей космоса (The Association of Space Explorers).
По словам Эвальда, несмотря на то, что Азербайджан относительно недавно принял национальную космическую программу, его потенциал развития в этой отрасли огромен.
«Современная космонавтика — это локомотив, который потянет за собой множество других сфер государства, - подчеркнул Рейнхольд Эвальд. - Прежде всего, исследования и освоение космоса дают мощный стимул развитию цифровых технологий, телекоммуникаций, разработке новых материалов, достижению самых современных медицинских технологий и совершенствованию транспортной инфраструктуры. Кроме того, развитие космонавтики — это отличные инвестиции. По исследованиям Европейского Космического Агентства, отдача на каждый евро, вложенный космическую отрасль, составляет три евро. Обратите внимание, с каким напором Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива инвестируют капиталы в космическую отрасль».
По мнению Карлхайнца Рорвильда, руководителя германского холдинга Dorfner Group и директора Национального музея авиации и космонавтики имени Германа Оберта, для частных азербайджанских компаний наиболее перспективными инвестициями в космос являются небольшие спутники Земли.
“Такие спутники при минимальных вложениях выполняют невероятную по масштабу работу и за очень короткое время приносят высокий доход, - отметил Рорвильд. - Рынок у малых спутников гигантский, за ними - большое будущее в космической сфере».
Рорвильд убежден, что главное преимущество в освоении космоса — это огромные возможности моделирования в экономике.
«Вы получаете уникальные данные об изменениях, происходящих на Земле, - поясняет он. – Они позволяют оперативно реагировать на любые природные изменения. Вы не можете что-то изменить в космосе, находясь на Земле, но зато у вас есть возможность увидеть из космоса, что именно нужно изменить на Земле. И это большое преимущество, предоставляемое космической сферой. Именно поэтому весьма эффективно инвестировать в космос и развивать космический бизнес, поскольку в конечном счете эти вложения работают на людей. Информация, поступающая из космоса, может быть сверхценной для бизнес-структур и различных секторов государства - от энергетики и сельского хозяйства до служб по чрезвычайным ситуациям и регулированию транспортных потоков».
Немецкий эксперт считает, что для Азербайджана целесообразно развивать космическую отрасль в корпорации с турецким космическим агентством.
“Принцип «один народ два государства» может весьма эффективно работать и в совместном освоении и исследовании космоса, - считает Карлхайнц Рорвильд. - От тесного сотрудничества Азербайджана с Турцией и другими государствами в этой области, страна будет еще сильнее, чем сейчас. Другой важный сектор, где будет весьма полезны космические данные, связан с безопасностью людей. Ведь существующая система комических наблюдений позволяет прогнозировать наводнения, ураганы, лесные пожары и другие природные и стихийные катаклизмы. Словом, с точки зрения инвестиций и экономики, космонавтика позволяет смотреть далеко за горизонт и достигать фантастических результатов. Сейчас объем инвестиций в космическую сферу составляет 500 миллиардов долларов, но к 2040 году он возрастет до 1,5 триллиона».
Даниэль Галаррета, инженер Национального центра космических исследований Франции (CNES), сделал акцент на влиянии, оказываемым космическими исследованиями на развитие медицины.
«Некоторые лекарства сложно производить в условиях гравитации, но очень легко синтезировать в космосе, - уточнил Галаррета. - Кроме того, спутниковая связь позволяет оказывать помощь людям на большом расстоянии, а врачи имеют возможность консультировать пациентов в любом уголке земли и в космосе. Что же касается технологий, то, к примеру, во Франции разработан совершен эхограф для обследования людей в космосе, не говоря уже о том, что многие космические инновации применяют также и на Земле. Из-за экстремальных условий на космических станциях ученые создают новые изобретения, которые могут быть весьма полезными населению Земли. В результате, знаний и технических приспособлений, переходящих от космической сферы в другие области, становятся все больше. В частности, именно из космической отрасли пришел такой прибор, как акселерометр, который встраивается в автомобильные регистраторы, а также используется в производстве компьютеров и смартфонов. Огнеупорные и другие устойчивые покрытия - так же из разряда трансферных технологий. Люди были бы поражены великим множеством вещей в повседневной жизни, которые первоначально предназначались для космических программ».
По словам французского инженера, в ближайшем будущем спутниковый интернет полностью вытеснит оптико-волоконные кабели.
«Космическая отрасль создает в жизни на Земле революционные преобразования, - утверждает директор физтехшколы аэрокосмических технологий (ФАКТ), декан факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ Сергей Негодяев.
Миллионы водителей в мире пользуются навигационной системой GPS ГЛОНАСС для прокладки оптимальных маршрутов, перевозки грузов и объезда заторов на дорогах. Всем очевидна экономическая выгода от развития телекоммуникационного направления в космическом сектора. Обратите внимание, всего десять лет назад начал развиваться беспилотный транспорт, а уже сегодня ведется успешная инсталляции полностью независимых от человека автономных систем передвижения. Начинается новая эра для грузоперевозок без участия человека, за которой последует перевозка пассажиров без водителя. В сельском хозяйстве наблюдения со спутников за экосистемой позволяет определить, где выгоднее сеять пшеницу, где кукурузу, а где есть зоны, в которых вообще не будет урожая. Это очень важно для предсказания рыночных цен, и данная технология необходима странам при планировании своей внешнеэкономической политики».
По мнению Негодяева, в сравнении с временами «холодной войны» военная составляющая космической сферы очень низка - всего 10 процентов.
“Человечество находится на такой стадии развития космических технологий, когда необходима совместная работы ученых и бизнесменов, - считает Негодяев. - Если раньше было вполне достаточно научно-технического обоснования того или иного проекта, то сейчас обойтись без экономического обоснования просто нельзя. Все, что ученые делают в космонавтике, требует больших инвестиций. А значит, нужно сразу рассчитывать тех, кому это нужно, и как это будет окупаться. Не случайно, одним из главных в ходе дискуссий на Международном астронавтическом конгрессе в Баку был вывод о том, что для продвижения космической отрасли необходимо расширять партнерство с бизнесом, у которого свое понимание и собственное видение.
По словам российского ученого, в данное время в космосе на различных высотах летают 6 тысяч спутников, включающих в себя 5.800 активных аппаратов. Помимо этого, 336 международных компаний уже заявили о своих планах запускать новые космические спутники.
«По нашим подсчетам, к 2030 году на орбите Земли будет больше 76 тысяч (!!) спутников, - сказал Сергей Негодяев. - Это хорошо с точки зрения освоения космоса, но создает серьезную проблему увеличения космического мусора, которым, по нашим данным, явлчются около 37.000 объектов различной величины, что, безусловно увеличивает риск столкновений с аппаратами, перемещающимися в космосе со скоростью 7,5 километров в секунду. В случае столкновений многочисленные обломки будут перемещаться с такой же скоростью, создавая опасность для других спутников. Очистка космоса от мусора – одна из наиболее актуальных тем современной космонавтики. Эти объекты необходимо либо уводить с орбиты и сжигать в атмосфере, либо перемещать на орбиты, на которых никто не летает».