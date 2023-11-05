Жаля Агазаде, собкор 02:47

15 октября 2023 года, после того, как азербайджанская армия полностью освободила Карабах от оккупации, президент Ильхам Алиев поднял в Ходжалы государственный флаг Азербайджанской Республики. Очевидцы Ходжалинского геноцида, который вошел в историю нашей страны, как одна из самых страшных и трагических страниц, говорят, что отныне будут отмечать 15 октября, как День Победы. «После того, как президент Ильхам Алиев поднял в Ходжалы флаг Азербайджана, я впервые за тридцать один год забыла про боли в ногах, а мой 84-летний отец плакал, как ребенок, - призналась жительница Ходжалов Ляфханым Махмудова. – Это же настоящее чудо, повторял отец, теперь мы сможем вернуться в Ходжалы».

Азербайджанскому обществу Махмудова знакома, благодаря кадрам, отснятым покойным журналистом Чингизом Мустафаевым. В 1992 году Ляфханым, которой было тогда девять лет, отморозила ноги в лесу, где больше недели пряталась от оккупантов со своими родителями и сестрами. В поисках выхода из леса семья Мамедовых заблудилась, оказалась возле армянского поста и была взята в заложники. Мамедовых привезли в одно из сел Аскерана и заперли в стойле для скота. Над ними издевались, их били и морили голодом. «Отца пытали на моих глазах, - в слезах вспоминает женщина. - Избивали прикладом винтовки, сломали ребра». Они спаслись, благодаря Национальному герою Аллахверди Багирову, сумевшему произвести обмен пленными, после которого Мамедовых с крупными обморожениями доставили в больницу, где врачи были вынуждены ампутировать ноги всем пятерым.