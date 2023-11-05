Когда Ильхам Алиев поднял флаг над Ходжалы рассказ изувеченной армянами Ляфханым
15 октября 2023 года, после того, как азербайджанская армия полностью освободила Карабах от оккупации, президент Ильхам Алиев поднял в Ходжалы государственный флаг Азербайджанской Республики.
Очевидцы Ходжалинского геноцида, который вошел в историю нашей страны, как одна из самых страшных и трагических страниц, говорят, что отныне будут отмечать 15 октября, как День Победы.
«После того, как президент Ильхам Алиев поднял в Ходжалы флаг Азербайджана, я впервые за тридцать один год забыла про боли в ногах, а мой 84-летний отец плакал, как ребенок, - призналась жительница Ходжалов Ляфханым Махмудова. – Это же настоящее чудо, повторял отец, теперь мы сможем вернуться в Ходжалы».
Азербайджанскому обществу Махмудова знакома, благодаря кадрам, отснятым покойным журналистом Чингизом Мустафаевым.
В 1992 году Ляфханым, которой было тогда девять лет, отморозила ноги в лесу, где больше недели пряталась от оккупантов со своими родителями и сестрами. В поисках выхода из леса семья Мамедовых заблудилась, оказалась возле армянского поста и была взята в заложники.
Мамедовых привезли в одно из сел Аскерана и заперли в стойле для скота. Над ними издевались, их били и морили голодом.
«Отца пытали на моих глазах, - в слезах вспоминает женщина. - Избивали прикладом винтовки, сломали ребра».
Они спаслись, благодаря Национальному герою Аллахверди Багирову, сумевшему произвести обмен пленными, после которого Мамедовых с крупными обморожениями доставили в больницу, где врачи были вынуждены ампутировать ноги всем пятерым.
«С тех пор прошел тридцать один год, - говорит Ляфханым. – Однако раны моей 82-летней матери так и не зажили, она все время лечится. Мне тогда отрезали ступни. Боль, которую я перенесла, словами выразить невозможно».
Однако на этом страдания семьи не закончились. После оккупации Агдама Мамедовы вновь стали вынужденными переселенцами. Позже Ляфханым вышла замуж и переехала в Геранбой. Она - мать троих детей, ее муж – житель Лачина, который хочет переехать на родину супруги, в Ходжалы.
«Знаете, что меня утешает? – спросила нас Ляфханым. – Что наши солдаты не заставляли армянских детей пережить то, через что прошла я, мои родители, две мои сестры и сотни тысяч таких же азербайджанцев, как мы. Потому, что даже врагу не пожелаешь те страдания и ужас, которые пережили мы…»