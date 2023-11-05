Когда Ильхам Алиев поднял флаг над Ходжалы рассказ изувеченной армянами Ляфханым

Жаля Агазаде, собкор

15 октября 2023 года, после того, как азербайджанская армия полностью освободила Карабах от оккупации, президент Ильхам Алиев поднял в Ходжалы государственный флаг Азербайджанской Республики.

Очевидцы Ходжалинского геноцида, который вошел в историю нашей страны, как одна из самых страшных и трагических страниц, говорят, что отныне будут отмечать 15 октября, как День Победы.

«После того, как президент Ильхам Алиев поднял в Ходжалы флаг Азербайджана, я впервые за тридцать один год забыла про боли в ногах, а мой 84-летний отец плакал, как ребенок, - призналась жительница Ходжалов Ляфханым Махмудова. – Это же настоящее чудо, повторял отец, теперь мы сможем вернуться в Ходжалы».

Ильхам Алиев поднимает флаг над Ходжалы

Азербайджанскому обществу Махмудова знакома, благодаря кадрам, отснятым покойным журналистом Чингизом Мустафаевым.

В 1992 году Ляфханым, которой было тогда девять лет, отморозила ноги в лесу, где больше недели пряталась от оккупантов со своими родителями и сестрами. В поисках выхода из леса семья Мамедовых заблудилась, оказалась возле армянского поста и была взята в заложники.

Мамедовых привезли в одно из сел Аскерана и заперли в стойле для скота. Над ними издевались, их били и морили голодом.

«Отца пытали на моих глазах, - в слезах вспоминает женщина. - Избивали прикладом винтовки, сломали ребра». 

Они спаслись, благодаря Национальному герою Аллахверди Багирову, сумевшему произвести обмен пленными, после которого Мамедовых с крупными обморожениями доставили в больницу, где врачи были вынуждены ампутировать ноги всем пятерым.

9-летняя Ляфханым чудом спаслась от вооруженных армян

«С тех пор прошел тридцать один год, - говорит Ляфханым. – Однако раны моей 82-летней матери так и не зажили, она все время лечится. Мне тогда отрезали ступни. Боль, которую я перенесла, словами выразить невозможно».

Однако на этом страдания семьи не закончились. После оккупации Агдама Мамедовы вновь стали вынужденными переселенцами. Позже Ляфханым вышла замуж и переехала в Геранбой. Она - мать троих детей, ее муж – житель Лачина, который хочет переехать на родину супруги, в Ходжалы.

«Знаете, что меня утешает? – спросила нас Ляфханым. – Что наши солдаты не заставляли армянских детей пережить то, через что прошла я, мои родители, две мои сестры и сотни тысяч таких же азербайджанцев, как мы. Потому, что даже врагу не пожелаешь те страдания и ужас, которые пережили мы…»