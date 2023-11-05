США отправили атомную подлодку на Ближний Восток напряженность нарастает
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило об отправке на Ближний Восток атомной подводной лодки класса Ohio.
«5 ноября 2023 года подводная лодка класса Ohio прибыла в зону ответственности Центрального командования США», – говорится в сообщении командования в соцсети X.
Напомним, что ранее США направили в Восточное Средиземноморье два авианосца.
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