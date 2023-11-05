Глава МИД Украины: «Если Запад не сможет выиграть эту войну…»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Киев не может позволить себе зависеть лишь от поддержки США и поэтому активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений.

"Если Запад не сможет выиграть эту войну, то какую войну он может выиграть? Что касается того, что может произойти в 2024 году после выборов в США, то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки", — сказал глава МИД Украины.