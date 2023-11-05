Миллионы израильтян бегут в бомбоубежища
В то время как Израиль продолжает воздушные удары по сектору Газа, израильские военные сообщили, что в центральной части Израиля объявлена воздушная тревога из-за ракет, выпущенных с территории сектора Газа.
«Миллионы израильтян бегут в бомбоубежища», — заявил ЦАХАЛ на своем аккаунте в соцсети X, опубликовав карту с местами, находящимися под обстрелом.
Недавно ЦАХАЛ заявил, что, начиная с 7 октября, по Израилю было выпущено 8000 ракет.
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