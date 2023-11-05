В Молдове правящая партия проигрывает оппозиции выборы

На местных выборах в Молдове кандидаты правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов, передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 90% голосов.

На выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) и действующий мэр столицы Ион Чебан, набравший 52,68% голосов. Кандидат от правящей ПДС Лилиан Карп с 28,15% голосов находится на втором месте. Еще 4,55% голосов достались кандидату от Партии социалистов Адриану Албу.

В муниципальный совет Кишинева тоже пока проходит партия Чебана, получив 34,67% голосов, у партии «Действие и солидарность» — 31,66%, у Партии социалистов — 10,39%.

В Бельцах (второй по величине город в Молдове) на первом месте независимый кандидат Арина Коршикова с 22,45% голосов, на втором — кандидат от «Нашей партии» Александр Петков с 22,37%. Ожидается второй тур выборов.

В Комрате лидирует действующий мэр Сергей Анастасов, набравший 48,38%, в третьем по величине городе Оргеев побеждает оппозиционерка Татьяна Кочу (53,8%), которую поддержал лидер запрещенной в Молдове партии «Шор» Илан Шор.

Явка составила 41,4%, что сопоставимо с показателями выборов 2019 года (41,7%). Избирательный порог не был преодолен в восьми селах, в них организуют повторные выборы. Председатель ЦИК Анжела Караман сообщала, что голосование прошло без существенных нарушений.