Армия Израиля разделила Газу на северную и южную части

Израильские войска окружили город Газа (крупнейший город сектора Газа с населением свыше 700 тыс. человек) и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части, заявил в воскресенье вечером представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, добавив, что остается открытым односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения.

«Мы продолжаем атаковать с удвоенной силой и продолжаем проводить нашу наземную операцию на севере Газы и в большом городе Газа. С начала наземных операций мы поразили более 2500 целей. Также проводим крупномасштабную атаку на террористическую инфраструктуру как под землей, так и над землей», — сказал представитель израильской армии.

Хагари сообщил, что армия Израиля ранее нанесла удары по объектам, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла» на юге Ливана в ответ на противотанковый огонь, в результате которого погиб мирный израильтянин. Также ЦАХАЛ ударила и по ряду других объектов и бойцам террористических группировок. Кроме того, система ПВО сбила беспилотник, запущенный «Хезболлой», он был перехвачен на территории Ливана.

Армия Израиля взяла Газу в окружение 2 ноября, спустя менее чем неделю после начала наземной операции в секторе. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.