Израиль на прошедшей неделе использовал свою систему противовоздушной обороны Arrow и сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, что можно назвать первым боевым столкновением, произошедшим в космосе, пишет The Telegraph.

По данным газеты, ракета была запущена йеменскими хуситами и направлялась в сторону израильского портового города Эйлат. Отмечается, что Arrow было разработано специально для перехвата ракет большой дальности на больших высотах и скоростях. Израильские ВВС используют гиперзвуковой датчик для перехвата ракет в космосе, уточняет издание.

Перехват ракеты йеменских хуситов стало первым использованием комплекса по его первоначальному назначению, пишет Telegraph. До этого Arrow использовали в 2017 году для перехвата сирийской ракеты класса «земля-воздух» С-200, которая не попала в израильский военный самолет и направлялась в сторону израильского города.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 октября объявила о применении комплекса Arrow для перехвата ракеты класса «земля-земля», выпущенной из района Красного моря, отметив, что это первое использование системы с начала войны. «Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию полета ракеты, которая была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны Arrow в оптимальный оперативный момент и в оптимальном месте», — говорилось в сообщении израильских военных.