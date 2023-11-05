Израиль оставит Газу под своим контролем?

Накануне вечером окружение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впервые сообщило журналистам стратегические планы правительства в войне.

«Новости Израиля» пишут, что Нетаньяху будет настаивать на необходимости сохранения «военного контроля» над Газой на обозримое будущее, для этого потребуется увеличение численности вооруженных сил и военного бюджета. В этом вопросе Нетаньяху поддерживают министр обороны Йоав Галант и министр военного кабинета Бени Ганц.

Такую же информацию получил от источника в правительстве корреспондент Haaretz Йонатан Лисс: Израиль будет настаивать на продолжении контроля Газы и после победы над ХАМАС.

Западные союзники Израиля об этих планах пока официально не извещены.