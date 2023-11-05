Продолжается суд над Вагифом Хачатряном

Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении геноцида в составе незаконных армянских вооруженных формирований в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района Азербайджана.

Заседание пройдет в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Гособвинителем на процессе выступает помощник генпрокурора Мугаддас Султанов.

Ожидается, что сегодня завершится судебное следствие по уголовному делу, прокурор потребует наказания для обвиняемого.