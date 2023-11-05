Визит госсекретаря США Блинкена в Анкару стал одной из самых обсуждаемых тем в турецком сегменте социальных сетей.

После резких заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, раскритиковавшего Блинкена за его подход в палестино-израильском конфликте, американского дипломата на турецкой земле встретили крайне сдержанно. Госсекретаря США в аэропорту Анкары встречали заместитель губернатора столицы Намик Кемаль Назлы и посол США в Турции.

Турецкий журналист Севда Туркусев охарактеризовала происшедшее как «очень элегантный прием». Комментаторы в социальных сетях разошлись в оценках нерадушного визита, некоторые из них высказали мнение, что «Блинкен заслужил такой прием».

Турецкие СМИ отметили, что на встречу госсекретаря США не прибыло ни одного представителя высшего руководства страны, кроме того, на взлетно-посадочной полосе аэропорта не было включено освещение.