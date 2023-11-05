Первый Форум выпускников и ярмарка труда в Мингячевирском госуниверситете

10:32

При совместной организации Мингячевирского государственного университета (МГУ) и Государственного агентства занятости (ГМА) 3 ноября были проведены ярмарка труда, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и Первый Форум выпускников Мингячевирского госуниверситета. В обоих мероприятиях, организованных при поддержке Министерства науки и образования, Министерства труда и социальной защиты населения и Исполнительной власти города Мингячевир, приняли участие семьи шехидов, ветераны войны, представители государственных и частных учреждений, учебных заведений, академические и административные сотрудники, студенты, магистранты и выпускники университета.

Сначала участники и гости мероприятия приняли участие в открытии ярмарки труда, ознакомились со стендами и пообщались с работодателями. Было заявлено, что на ярмарку труда 19 предприятий выставили 160 вакансий. После был дан старт работе Первого Форума выпускников МГУ. На открытии форума выступили ректор университета Шахин Байрамов, председатель правления ГМА Мустафа Аббасбейли, глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмайлов, глава Исполнительной власти Шемахинского района Тахир Мамедов и приглашенные профессора МГУ Джемаль Йылмаз и Эврен Гучер.

Было объявлено, что основная цель организации Форума – создание продуктивной площадки для развития связей университет-выпускники, а также для обмена успехами выпускников и университета. Отмечено, что спустя много лет встреча в рамках Форума в родном университете почти 200 выпускников МГУ, окончивших его в разное время, является знаменательным событием. Также выступавшие отметили, что в контексте реализации мер по ликвидации безработицы в регионах, осуществляемых согласно соответствующим заданиям главы государства, организация ярмарки труда и Форума выпускников рассматривается как вклад в проделанную в этом направлении работу. Выпускники МГУ - Шамсия Шамсаддинова, Захра Исаева и Ильтимас Мамедова, в настоящее время учителя средней школы села Агалы Зангиланского района и средней школы №1 имени Мирзы Улугбея Физулинского района, в своих выступлениях особо отметили, что гордятся работой в первых образовательных учреждениях Карабаха и Восточного Зангезура.

Затем в рамках Форума были организованы панельные дискуссии на темы «Занятость и выпускники вузов: возможности и вызовы», «Новые тенденции развития человеческого капитала» и «Основные особенности современного рынка труда».