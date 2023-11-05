Истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях», - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что сухопутные войска ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. «Сухопутные подразделения ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории комплекса расположены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, в также подземные террористические туннели», - говорится в сообщении.