Сильная магнитная буря накрыла Землю

На Земле зарегистрировали мощную магнитную бурю, она произошла накануне, 5 ноября, во второй половине суток. Об этом говорится на сайте российского Института прикладной геофизики (ИПГ).

Уровень бури G3 — по шкале из пяти показателей это сильная буря. G1 означает, что магнитная буря слабая, G5 — экстремально сильная.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, вызваны они вспышками на Солнце, длятся от нескольких часов до нескольких суток. Это явление влияет на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на здоровье — во время магнитных бурь у людей появляются проблемы с давлением, возможны тахикардия, бессонница и мигрень.