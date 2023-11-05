Бои в Купянске: Овраги, усеянные трупами, поля, пропитанные кровью The Times
В украинском поселке Купянск-Узловой, который находится всего в одиннадцати километрах от позиций российских войск, неустанная канонада артиллерии и звуки противовоздушной обороны служат мрачным напоминанием о том, что крупнейший конфликт в Европе с окончания Второй мировой войны продолжается без видимого конца. Безысходному тупику в войне между Россией и Украиной посвящена новая статья британской газеты The Times.
Газета пишет, что российская армия добивается мизерных успехов в этом регионе, где ее успех можно измерить оврагами, усеянными трупами, и полями, пропитанными кровью, в ходе попыток взять под контроль Купянск — ключевой транспортный узел, который на протяжении шести месяцев прошлого года находился под властью российских сил.
Ожесточенная борьба за город, расположенный в 40 километрах от российской границы, характеризуется украинскими сухопутными войсками как одна из «самых оживленных» точек на 960-километровом фронте. Газета пишет, что, невзирая на безуспешные попытки российских солдат взять Купянск, наличие современных беспилотников у обеих сторон и укрепление Россией своих оборонительных позиций ограничивают шансы на значительный прорыв ВСУ.
В интервью британской газете командир батальона 32-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Берлым прокомментировал текущую ситуацию на фронте. На вопрос о перспективах конфликта он ответил решительно: «Окопная война. Все будут окапываться, как во время Первой мировой войны». Берлым указал на серьезную проблему нехватки личного состава и снижения качества пополнения, отметив, что средний возраст бойца в его подразделении составляет 45 лет.
Также он выразил сожаление по поводу поздней поставки западного вооружения: «Если бы мы получили американские и немецкие танки еще осенью прошлого года, прорыв в Крыму мог бы оказаться успешным. Однако к моменту, когда техника была доставлена, противник успел заминировать территорию, и танки не смогли выполнить предназначенную им роль», – сказал он.
Подтверждая слова командира, начальник штаба батальона Михаил Лысенко признал, что идея танкового прорыва теперь звучит фантастически. Оба офицера поделились опытом участия в тренировках под эгидой НАТО перед началом контрнаступления, однако признали, что большинство изученных тактик оказались неэффективными против российских войск. «Нас учили обнаруживать врага раньше, чем он нас, но это невозможно, ведь противник уже знает наши позиции, и в итоге обе стороны «просто наблюдают друг за другом», – рассказали военные.