В интервью британской газете командир батальона 32-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Берлым прокомментировал текущую ситуацию на фронте. На вопрос о перспективах конфликта он ответил решительно: «Окопная война. Все будут окапываться, как во время Первой мировой войны». Берлым указал на серьезную проблему нехватки личного состава и снижения качества пополнения, отметив, что средний возраст бойца в его подразделении составляет 45 лет.

Также он выразил сожаление по поводу поздней поставки западного вооружения: «Если бы мы получили американские и немецкие танки еще осенью прошлого года, прорыв в Крыму мог бы оказаться успешным. Однако к моменту, когда техника была доставлена, противник успел заминировать территорию, и танки не смогли выполнить предназначенную им роль», – сказал он.

Подтверждая слова командира, начальник штаба батальона Михаил Лысенко признал, что идея танкового прорыва теперь звучит фантастически. Оба офицера поделились опытом участия в тренировках под эгидой НАТО перед началом контрнаступления, однако признали, что большинство изученных тактик оказались неэффективными против российских войск. «Нас учили обнаруживать врага раньше, чем он нас, но это невозможно, ведь противник уже знает наши позиции, и в итоге обе стороны «просто наблюдают друг за другом», – рассказали военные.