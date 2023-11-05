По предварительной информации, автомобиль марки Nissan Navara, управляемый Эльвином Аббасовым, потерял управление, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. Это привело к последующему возгоранию. В результате трагедии пассажиры - Кямиль Гайбалыев, Рашад Атакишиев, Шахбаз Исаев, Эльданиз Гасанов и Гумбат Гумбатов - погибли на месте происшествия, сгорев заживо.

Водитель Эльвин Аббасов был экстренно доставлен с серьезными ожогами в Физулинскую центральную районную больницу. Аслан Гияслы, старший инспектор пресс-службы МВД Бардинского региона, сообщил о начале расследования в Шушинском районном отделе полиции. Следственные действия по выяснению всех деталей происходящего продолжаются.

Следует добавить, что все погибшие были сотрудниками дорожно-строительной компании, которая работала на территории, освобожденной от оккупации.