Крысы в McDonald's: необычный протест в Стамбуле видео
В Стамбуле в знак протеста против авиаударов Израиля по сектору Газа человек бросил коробку с крысами в ресторан McDonald's с криками: «Ешьте не мясо мусульман, а этих крыс», передают турецкие СМИ.
«Бомбардировки там не прекращаются до самого вечера», — добавил он, продемонстрировав свой протест таким образом.
В Стамбуле мужчина выразил свой протест против Израиля с помощью крыс pic.twitter.com/kPlGg4pS0S— Bellman13 (@Bellman138) November 6, 2023
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