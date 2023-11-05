В Стамбуле в знак протеста против авиаударов Израиля по сектору Газа человек бросил коробку с крысами в ресторан McDonald's с криками: «Ешьте не мясо мусульман, а этих крыс», передают турецкие СМИ.

«Бомбардировки там не прекращаются до самого вечера», — добавил он, продемонстрировав свой протест таким образом.