В Газахе повесился адвокат
Адвокат Руфат Махмудов, работавший в Газахском районе, покончил жизнь самоубийством. Как сообщает haqqin.az, новость о происшествии распространилась в социальных сетях.
Сообщается, что 43-летний Махмудов Руфат Асад оглу, проживавший в селе Гусейнбейли Газахского района, покончил жизнь самоубийством. Р.Махмудов, будучи адвокатом, предоставлял юридическую помощь в Газахском районе и был членом Коллегии адвокатов Азербайджана.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.