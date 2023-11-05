Головная боль. Вопросы и ответы

На аккаунты Министерства здравоохранения в социальных сетях поступает большое количество вопросов о головных болях. Невролог Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Минздрава Пярвиз Ахундов рассказал о причинах головных болей, какие виды головной боли существуют...

- В Международной классификации насчитывается более 200 видов головных болей. Эти боли делятся на две группы: первичные и вторичные. Первичные головные боли – это боли, возникающие без видимых на то причин. Головные боли более чем в 90% случаев являются первичными. Сюда входят мигрень, головные боли напряжения, кластерные головные боли и другие типы первичных головных болей. При вторичных - головные боли возникают вследствие возникновения основного заболевания и включают головные боли инфекционного, опухолевого, сосудистого, лекарственного и другого генеза.

- Как возникает мигрень, и что вызывает ее развитие?

- Основу ее создают биохимические и физиологические факторы риска мигрени, генетические, цереброваскулярные и нейрональные причины которых известны. Как мы уже упоминали, генетические факторы занимают первое место среди причин мигрени. Если в семейном анамнезе есть мигрени, вероятность развития мигрени составляет 40%. 75% людей, у которых оба родителя страдают мигренью, имеют жалобы на мигрень. Одной из причин боли при мигрени являются гормональные изменения.

По неизвестным причинам в начале болевого приступа количество серотонина в плазме крови увеличивается в результате его выброса из запасов. Это вызывает первоначальное сужение внутричерепных сосудов. В дальнейшем снижение количества серотонина приводит к расширению сосудов, растяжению их стенок и появлению характерных болей.

- Как проявляется боль при мигрени?

- Характерные особенности боли при мигрени: боль односторонняя (может менять локализацию от боли к боли), пульсирующая, сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку. Как правило, для мигренозных болей характерно усиление болей при физической нагрузке.

Приступы мигрени могут варьироваться от одного раза в год до ежедневных приступов продолжительностью от 4 до 72 часов. Около 20% пациентов перед появлением боли имеют очаговые неврологические симптомы, называемые аурой. Это также классифицируется как мигрень с аурой. Аура обычно длится до 60 минут, а затем в течение 1 часа начинается боль. Чаще всего наблюдается зрительная аура, которая может проявляться в виде зигзагообразных и волнистых линий, ярких пятен, звезд или слепых пятен, называемых скатомами. Известны также ауры, которые проявляются такими симптомами, как головокружение, слабость в руках и ногах, речи, сенсорные нарушения.

- Чем может быть вызвана мигрень?

- Определенные факторы могут спровоцировать приступ мигрени. Выявление этих факторов имеет как диагностическое, так и терапевтическое значение. К таким факторам относятся жара, холод, различные запахи, яркий свет, шум, физические нагрузки, хронический стресс, нарушения сна, несвоевременное и неправильное питание, курение, половое созревание, менструация или овуляция, климакс, беременность. Особо следует отметить влияние некоторых питательных веществ. Сюда относится алкоголь (особенно красное вино), шоколад, белый сыр, авокадо, цитрусовые, бананы, соленая и копченая пища, супы с концентратами, колбасы, пицца, продукты, содержащие кофеин (кофе, кола, чай).