Головная боль. Вопросы и ответы
На аккаунты Министерства здравоохранения в социальных сетях поступает большое количество вопросов о головных болях. Невролог Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Минздрава Пярвиз Ахундов рассказал о причинах головных болей, какие виды головной боли существуют...
- В Международной классификации насчитывается более 200 видов головных болей. Эти боли делятся на две группы: первичные и вторичные. Первичные головные боли – это боли, возникающие без видимых на то причин. Головные боли более чем в 90% случаев являются первичными. Сюда входят мигрень, головные боли напряжения, кластерные головные боли и другие типы первичных головных болей. При вторичных - головные боли возникают вследствие возникновения основного заболевания и включают головные боли инфекционного, опухолевого, сосудистого, лекарственного и другого генеза.
- Как возникает мигрень, и что вызывает ее развитие?
- Основу ее создают биохимические и физиологические факторы риска мигрени, генетические, цереброваскулярные и нейрональные причины которых известны. Как мы уже упоминали, генетические факторы занимают первое место среди причин мигрени. Если в семейном анамнезе есть мигрени, вероятность развития мигрени составляет 40%. 75% людей, у которых оба родителя страдают мигренью, имеют жалобы на мигрень. Одной из причин боли при мигрени являются гормональные изменения.
По неизвестным причинам в начале болевого приступа количество серотонина в плазме крови увеличивается в результате его выброса из запасов. Это вызывает первоначальное сужение внутричерепных сосудов. В дальнейшем снижение количества серотонина приводит к расширению сосудов, растяжению их стенок и появлению характерных болей.
- Как проявляется боль при мигрени?
- Характерные особенности боли при мигрени: боль односторонняя (может менять локализацию от боли к боли), пульсирующая, сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку. Как правило, для мигренозных болей характерно усиление болей при физической нагрузке.
Приступы мигрени могут варьироваться от одного раза в год до ежедневных приступов продолжительностью от 4 до 72 часов. Около 20% пациентов перед появлением боли имеют очаговые неврологические симптомы, называемые аурой. Это также классифицируется как мигрень с аурой. Аура обычно длится до 60 минут, а затем в течение 1 часа начинается боль. Чаще всего наблюдается зрительная аура, которая может проявляться в виде зигзагообразных и волнистых линий, ярких пятен, звезд или слепых пятен, называемых скатомами. Известны также ауры, которые проявляются такими симптомами, как головокружение, слабость в руках и ногах, речи, сенсорные нарушения.
- Чем может быть вызвана мигрень?
- Определенные факторы могут спровоцировать приступ мигрени. Выявление этих факторов имеет как диагностическое, так и терапевтическое значение. К таким факторам относятся жара, холод, различные запахи, яркий свет, шум, физические нагрузки, хронический стресс, нарушения сна, несвоевременное и неправильное питание, курение, половое созревание, менструация или овуляция, климакс, беременность. Особо следует отметить влияние некоторых питательных веществ. Сюда относится алкоголь (особенно красное вино), шоколад, белый сыр, авокадо, цитрусовые, бананы, соленая и копченая пища, супы с концентратами, колбасы, пицца, продукты, содержащие кофеин (кофе, кола, чай).
- На чем основан диагноз мигрени?
- Биологических маркеров, лабораторных тестов или параклинических методов, подтверждающих диагноз мигрени, не существует. Поэтому диагноз основывается на клинических и анамнестических данных.
- Каковы принципы лечения мигрени?
- Лечение мигрени состоит из ее профилактического лечения и лечения приступов. Сюда входит, прежде всего, устранение провоцирующих факторов, особенно факторов питания. Особое значение имеют регулярное питание, достаточный сон, ограничение употребления кофеина и алкоголя, дозированные физические нагрузки, коррекция сопутствующих неврологических нарушений и артериальной гипертензии. Оральные контрацептивы часто усугубляют мигрень, поэтому желательно использовать другие противозачаточные средства. У некоторых пациентов эффективны немедикаментозные методы - психомоторная релаксация, поведенческая терапия, мануальная терапия, массаж шейно-воротниковой зоны и другие методы физиотерапевтического лечения.
Профилактическое назначение препаратов показано при часто повторяющейся (более 3 раз в месяц) и длительной (более 48 часов) мигрени, а также при неэффективности средств купирования приступов мигрени или склонности к их чрезмерному использованию. Для этого препарат следует подбирать, начиная с минимальной дозы, в сторону более эффективных препаратов от более безопасных с учетом сопутствующих заболеваний. Профилактические препараты обычно назначают на 3-6 месяцев.
Во время приступов мигрени больные чувствуют легкость в полутемной, тихой комнате. При выборе препаратов, купирующих судороги, следует учитывать выраженность боли, индивидуальную чувствительность и сопутствующие заболевания.
- Какие упражнения следует делать больным мигренью?
- Исследования показали, что легкая физическая активность оказывает положительный эффект при мигрени. Такие упражнения уменьшают интенсивность и тяжесть приступов мигрени, повышают эффективность профилактического лечения. Пока вы не слишком устанете, для этой цели можно выбрать регулярные аэробные виды спорта, плавание, быструю ходьбу, езду на велосипеде.