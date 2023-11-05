Kontakt стала первой сетью магазинов электроники, запустивший доставку в Карабах

Местное население Карабах а, которое вернулось на свои родные земли, а также военнослужащие и сотрудники учреждений, занимающихся восстановлением освобожденных от оккупации земель теперь смогут заказать все, от электроники до бытовой техники, от мебели и текстиля до посуды, от косметики и средств личной гигиены до детских игрушек, от музыкальных инструментов до инструментов для ремонта и строительства, посетив сайт kontakt.az или позвонив по номеру *6060. Вдобавок, по очень выгодным условиям покупки как наличными, так и в рассрочку.

В настоящее время служба доставки охватывает Лачинский, Зангиланский, Джебраильский и Губадлинский районы. Сеть обещает вскоре расширить этот список, и радующая покупателей служба доставки охватит весь Карабах.

«Kontakt», выбравший своей миссией радовать людей, гордится тем, что является первой сетью магазинов электроники, осуществившей доставку в освобожденные от оккупации регионы.

Отметим, что сеть магазинов «Kontakt» уже много лет реализует активные патриотические проекты в рамках «Карабахской программы». На сегодняшний день для реализации патриотических проектов в рамках «Карабахской программы» привлечено более 1,5 миллиона манатов. Патриотическая миссия сети продолжается по сей день. Этой миссией «Kontakt» призывает всех проявить единодушие в возрождении Карабаха. Ознакомиться с проектами, реализуемыми в рамках «Карабахской программы», можно здесь.