Израильские власти предложили план временной эвакуации сотен тысяч жителей сектора Газа в Египет на время военных операций, что вызвало беспокойство в международном сообществе. По информации, предоставленной шестью высокопоставленными дипломатами The New York Times, предложение было отклонено несколькими странами, включая Соединенные Штаты и Великобританию, из-за боязни, что массовая эвакуация может иметь необратимые последствия, дестабилизировать регион и что такое массовое перемещение могло бы стать постоянным.

Палестинцы, проживающие в Газе, решительно отвергли идею переезда в Египет, расценивая ее как возможное начало новой «накбы» — трагедии, аналогичной событиям 1948 года. «Как палестинец, я не желаю новой «накбы», — сказал Амид Абед, житель сектора Газа. «Мы не оставим свои дома», — добавил он в телефонном интервью.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах эс-Сиси решительно отклонил эту инициативу, заявив: «Египет подтверждает и вновь заявляет о своем категорическом неприятии принудительного переселения палестинцев и их изгнания на египетские земли Синайского полуострова, так как это равносильно окончательной ликвидации палестинской проблемы».

Некоторые союзники премьер-министра Нетаньяху публично выразили поддержку идее временного переселения жителей Газы не только в Египет, но и в другие страны региона и Запада. Депутат от партии «Ликуд» Ариэль Калнер возвестил: «Единственная цель — накба! Накба в Газе и накба для тех, кто осмелится присоединиться!».

Министр из правого крыла правительства, Амихай Элиягу, заявил в среду, что земли Газы следует передать бывшим израильским солдатам, воевавшим в Газе, либо бывшим израильским поселенцам, проживавшим в анклаве до отвода израильских войск в 2005 году.

Египет, играющий роль пограничника, посредника и помощника в оказании гуманитарной помощи в Газе, стремится избежать роли де-факто администратора этой территории. Страна, пережившая внутренние беспорядки после «Арабской весны», находится в глубоком экономическом кризисе и опасается, что значительный приток палестинцев мог бы усугубить дестабилизацию в регионе.



В Каире также выражают опасения, что неожиданный приток палестинцев мог бы дестабилизировать ситуацию в северном Синае, где египетским военным приходиться противостоять исламистским экстремистам. Существует также беспокойство, что переселенные палестинцы могли бы начать атаки из Синая на Израиль, что рискует втянуть Египет в конфликт с еврейским государством.