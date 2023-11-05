Мощнейший обстрел Украины с начала войны

Во время очередного российского обстрела Одессы 6 ноября были ранены восемь человек, пятеро госпитализированы. Об этом заявил глава местной администрации Олег Кипер.

Также был поврежден Одесский национальный художественный музей — он находится рядом с портом. Сегодня у музея день рождения — ему исполнилось 124 года. За время полномасштабного вторжения России в Украину музей уже попадал под обстрел в июле 2022 года, когда удары наносились по одесскому порту.

По словам Кипера, целью была выбрана припортовая инфраструктура Одессы. Удары наносились дронами «Shahed-131/136». Силы обороны Юга Украины сообщили также, что помимо дронов использовались ракеты «Оникс» и «Искандер».

Кроме того, ночью 6 ноября велись обстрелы Херсона. Повреждены четыре многоэтажных дома. Обошлось без пострадавших. Около трех ночи обстрел повторился, повреждены два частных дома. Кроме этого, ночью были нанесены 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за ночь по городу и области было выпущено 87 авиабомб. Это рекорд за все время войны.