Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 12:56

Увы, но вновь приходится возвращаться к персоне Дональда Трампа, поскольку ситуация в США складывается весьма драматическая и ухудшается с каждым месяцем. Как пишет издание Politico, опрос, проведенный в минувшее воскресенье New York Times и Siena College, «рисует весьма мрачную картину для президента Джо Байдена и наглядно показывает уверенный путь к Белому дому для человека, который потерпел поражение три года назад — Дональда Трампа».

В национальном масштабе, по данным другого опроса, проведенного CBS News You/Gov, Трамп переигрывает Байдена со счетом 51 процент против 48 (в 2020 году у Байдена было 51 процент против 47 у Трампа). Однако победа на президентских выборах США куется не в рамках всей страны, а прежде всего в штатах, которые принято относить к спорным или колеблющимися. И здесь картина для Байдена еще хуже. Трамп опережает его в 4 из 6 таких штатов - Аризоне, Джорджии, Неваде и Пенсильвании. Шансы двух кандидатов равны в Мичигане, и лишь в одном - Висконсине Байден вырывается вперед. Сейчас мы не будем рассматривать, в каких гендерных и возрастных группах Трамп идет впереди Байдена — до выборов еще год, настроения среди избирателей могут меняться. Главное — попытаться предвидеть, что принесет Америке второй срок Трампа, если он, конечно, победит в ноябре 2024-го. А принесет он, если верить аналитической статье, опубликованной в последнем номере Washington Post массовую расправу нового-старого президента со всеми своими противниками, теми, кто выступал против него в минувшие после выборов-2020 годы. Это будет настоящей травлей, безжалостной и беспощадной, десятков высокопоставленных политиков и военных. Это станет тотальной местью всем тем, кто не поддержал Трампа и его лживые заявления о том, что проигранные им выборы были фальсифицированы демократами.

Собственно, Трамп и прежде не скрывал, что сердцевиной его президентской кампании, а впоследствии и срока станет retribution - возмездие. Он неоднократно говорил своим сторонникам, что это будет месть за возбужденные против него в стране уголовные процессы. Их, напомним, стало уже четыре, а общее число статей обвинения составляет 91. Среди тех, кого покарает Трамп, среди многих других — бывший глава его администрации Белого дома Джон Келли, бывший генеральный прокурор Уильям Барр, бывший председатель Объединенного комитета штабов американской армии генерал Марк Милли. Келли говорит, что в случае победы Трампа он ожидает расследование против себя, так как нередко критиковал своего бывшего босса. Например, резкую отповедь главы администрации вызвала фраза Трампа, который назвал погибших американских военнослужащих «сосунками». «У меня нет никаких сомнений, что он (Трамп) будет преследовать всех, кто выступал против него, - говорит Келли. - Урок, который вынес бывший президент, заключается в том, что отныне он не должен ставить на ключевые позиции людей, подобных мне. Теперь он будет искать для своей команды психопатов». К этому следовало бы добавить: таких, как он сам. Бывший генпрокурор Барр напоминает, что он противостоял лживым заявлениям Трампа о том, что его победу на предыдущих выборах «украли». «Этот человек всегда ставил свои личные интересы свыше интересов страны», - говорит Барр. Отвечая на вопрос, ожидает ли он преследования в свой адрес, Барр насмешливо ответил: «У меня уже дрожат коленки».

Как сказала в этой связи профессор конституционного права Сайкриша Пракаша, Соединенные Штаты «будут походить на банановую республику, в которой те, кто приходит к власти, сразу же начинают подвергать репрессиям своих оппонентов». Генерал Милли, как и подобает военному, ничего не ответил на вопрос о возможных репрессиях против него. Нужно помнить, что у Трампа совершенно не складывались отношения с армией. В 2020 году, после убийства полицейским темнокожего наркомана Джорджа Флойда и начала массовых протестов, тогдашний хозяин Белого дома хотел приказать вывести на улицу военные подразделения, однако армейское командование отговорило его от этого безумного шага, говоря, что такая мера противоречит Конституции - вооруженные силы не могут быть использованы внутри страны. Но для Трампа Конституция не писана, и он, согласно данным Washington Post, вновь раздумывает над использованием военных, если в случае его победы в день инаугурации начнутся акции гражданского неповиновения.