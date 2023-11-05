Госдума предлагает заселить восток Украины участниками «СВО»

Инициатор проекта, лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев, в интервью газете «Коммерсантъ» выразил мнение о том, что участникам военных действий следует предоставить право первоочередного получения земли в «ДНР» и «ЛНР», а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении», — заявил Журавлев.

Сейчас законопроект находится на стадии разработки и пока не утвержден.

Ранее в июне Путин поручил региональным властям предоставлять земельные участки участникам боевых действий в Украине, имеющим награды. Это касается военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии, награжденных Героями России или орденами за заслуги в ходе «специальной военной операции», а также ветеранов войны. Данная инициатива распространяется также на семьи бойцов и родственников погибших. Подобное предложение ранее было направлено только властям Подмосковья, Крыма и Севастополя.