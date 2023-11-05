Через оккупированные территории Украины: Россия строит новую дорогу в Крым

Россия начала строительство железной дороги на оккупированном юге Украины - из Ростова-на-Дону через Донецкую и Запорожскую области в Крым. Об этом объявил назначенный РФ «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российским СМИ.

По его словам, строительство начнется от поселка Акимовка в Запорожской области.

Балицкий заявил, что строительство одной ветки даже без электрической тяги позволит решить «задачи военных» и «вывоза зерна, железной руды, лома, угля и многих элементов, которые надо связать с большой землей».

Он добавил, что путь нужен также потому, что дорога через Крымский мост, во-первых, далека, а во-вторых, он «является объектом повышенной опасности».

По словам «губернатора», в Мелитополе на базе существующего аэропорта планируется развивать авиахаб.