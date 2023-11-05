Внутренние переводы на карты Kapital Bank в евро и долларах теперь через MilliÖn

Kapital Bank представил новую функцию — теперь есть возможность переводить иностранную валюту на карты Kapital Bank в евро и долларах США через терминалы MilliÖn.

Перевод валюты можно совершать только в валюте, соответствующей карте. Другими словами, клиенты с картой в USD могут переводить только доллары, а клиенты с картой в евро могут переводить только эту валюту.