Американские базы, расположенные в Ираке и Сирии, подверглись атакам беспилотников, пишет Shafaq News.

Два БПЛА атаковали военную базу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете оба беспилотника были сбиты, сообщил источник агентству.

По информации источника, еще один БПЛА нацелился на военную базу «Эт-Танф» в Сирии, но тоже был сбит.

Беспилотники атаковали базы США после воскресного визита госсекретаря Энтони Блинкена в Ирак. Блинкен предостерег региональные силы от использования ситуации в Газе для нанесения ущерба интересам США в регионе и потребовал от властей Ирака защитить базы с американским военным присутствием.