Американцы пытались похитить деньги азербайджанских штрафников
Главное управление государственной дорожной полиции предупредило граждан о фейковых страницах, созданных якобы для оплаты штрафа, и призвало водителей соблюдать бдительность.
В сообщении говорится, что автовладельцы получают объявления о различных скидочных акциях в связи с оплатой штрафов.
«Эти объявления, размещенные в социальных сетях, являются фейковыми, и их цель состоит в том, чтобы завладеть личными данными граждан и сведениями об их банковских картах. Призываем граждан быть осторожными.
В последние дни увеличилось количество жалоб на сайт asancerime.com, обещающий скидку после уплаты через него штрафа за нарушение ПДД. В ходе расследования было установлено, что этот сайт создан в США и не имеет никакого отношения к нашей стране», - сообщили в управлении.