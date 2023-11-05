Американцы пытались похитить деньги азербайджанских штрафников

В сообщении говорится, что автовладельцы получают объявления о различных скидочных акциях в связи с оплатой штрафов.

«Эти объявления, размещенные в социальных сетях, являются фейковыми, и их цель состоит в том, чтобы завладеть личными данными граждан и сведениями об их банковских картах. Призываем граждан быть осторожными.

В последние дни увеличилось количество жалоб на сайт asancerime.com, обещающий скидку после уплаты через него штрафа за нарушение ПДД. В ходе расследования было установлено, что этот сайт создан в США и не имеет никакого отношения к нашей стране», - сообщили в управлении.