Кремль опровергает выдвижение Путина обновлено 14:05
Президент РФ Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении на новый срок президентских полномочий. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило о том, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 года.
«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — сказал представитель Кремля.
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Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые состоятся в марте. Этот шаг позволит ему сохранить власть как минимум до 2030 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников.
В Кремле считают, что именно он должен руководить страной в «один из сложнейших периодов за последние десятилетия», сообщили источники Reuters, пожелавшие сохранить анонимность из-за деликатности вопроса.
По их словам, информацию о решении Путина уже «спустили вниз», а его советники в настоящее время занимаются подготовкой к избирательной кампании.