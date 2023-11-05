Президент РФ Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении на новый срок президентских полномочий. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило о том, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 года.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — сказал представитель Кремля.