Переговоры тет-а-тет Ильхама Алиева и премьера Хорватии обновлено 14:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович проводят встречу тет-а-тет, сообщает официальный сайт главы государства.
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Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Хорватии был выстроен почетный караул.
Андрея Пленковича встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.