Из Зангилана пообещали сделать город мечты

Зангилан будет развиваться как город-парк с градостроительными инновациями в сочетании с красивой природой, сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Для разработки генплана города Госкомитет привлек к сотрудничеству швейцарскую компанию sa_partners и Бакинский государственный проектный институт.

Согласно концепции генерального плана, Зангилан будет развиваться как центр логистики, туризма и торговли, возобновляемых источников энергии, современных инноваций.

«Расположение города над международным транспортным коридором укрепит его роль стратегического пункта, станет импульсом для его быстрого развития. Построенный в непосредственной близости от города по самым современным мировым стандартам и уже введенный в эксплуатацию Международный аэропорт Зангилан, строящиеся магистральные железные и автомобильные дороги сделают его важным региональным логистическим центром.

При этом город будет отличаться высоким качеством жизни благодаря прекрасному климату, живописному ландшафту, зеленому речному бульвару и другим общественным пространствам, а также подходам «умный город», «умная мобильность» и «зеленая энергия», со вкусом оформленной архитектуре, комфортной городской среде и современной социальной инфраструктуре.

Успешное планировочное решение жилых зон и общественных пространств в городе Зангилан позволяет добиться высоких показателей озеленения. Так, в соответствии с генеральным планом 135,2 га (40,5%) городской территории занимают зеленые насаждения.

Общая площадь города по генеральному плану составит 333 га, а численность населения -16 000 человек», - рассказали в Госкомитете.