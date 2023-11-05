Экс-президент Чехии «дружбу» с Путиным назвал главной своей ошибкой в карьере

Земан признался, что недооценил Путина, который, как считает экс-президент, совершил «трагическую ошибку», вторгшись в Украину. Земан сожалеет, что «неправильно понял» Путина: «Только неразумный человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину».

Экс-президент Чехии Милош Земан назвал большой ошибкой в политической карьере благосклонное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил в эфире чешского телеканала Nova.

Земан также сказал, что недальновидное решение главы Кремля принесло ущерб не только Украине, но и самой России, назвав Путина «человеком, который навредил собственной стране».

В интервью Земан определил антисемитизм как «коллективный комплекс неполноценности». По его словам, антисемитами движет зависть, так как евреи в большинстве своем успешны: «Многим не удается компенсировать свой комплекс неполноценности, они становятся антисемитами».

Бывший лидер Чехии, говоря о нападении ХАМАС на Израиль, сказал, что за резню, совершенную хамасовцами, полную ответственность несут израильские разведывательные спецслужбы. «Подобная ошибка секретной службы не должна была произойти. А вот израильская армия ни в чем не виновата», — заявил Земан.

По его мнению, никогда не следует вести переговоры с террористами, а «хороший террорист — мертвый террорист».

Он призвал прекратить финансовую помощь Палестине со стороны Евросоюза, а палестинцев депортировать в Иорданию. «У Палестины уже есть свое государство, это государство называется Иордания. Вот вам огромная территория в Иордании, особенно возле границ с Саудовской Аравией. Там много земли, которую нужно осваивать. Израильтяне осваивали пустыню. Почему бы палестинцам не сделать то же самое на этих пустых пространствах?» — вопрошает Земан.